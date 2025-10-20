Boo at the Zoo regresa a Santa Bárbara por Halloween

SANTA BARBARA, Calif. - Halloween es la próxima semana… y Boo at the Zoo está de vuelta!

El Zoológico de Santa Bárbara inició el evento el viernes y volverá el próximo viernes, sábado y domingo.

Se anima a las personas a venir disfrazadas y tal vez pintarse la cara.

Los asistentes podrán hacer trick or treat y participar en una divertida historia.

Al ayudar durante el evento, pueden coleccionar cartas de intercambio para obtener un premio especial extra.

Para más información y boletos, visite sbzoo.org.