Boo at the Zoo regresa a Santa Bárbara por Halloween
SANTA BARBARA, Calif. - Halloween es la próxima semana… y Boo at the Zoo está de vuelta!
El Zoológico de Santa Bárbara inició el evento el viernes y volverá el próximo viernes, sábado y domingo.
Se anima a las personas a venir disfrazadas y tal vez pintarse la cara.
Los asistentes podrán hacer trick or treat y participar en una divertida historia.
Al ayudar durante el evento, pueden coleccionar cartas de intercambio para obtener un premio especial extra.
Para más información y boletos, visite sbzoo.org.