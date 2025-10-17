Noticias locales de le Costa Central 10-17-25

Costa Central, Calif. -

CANCELAN EXHIBICIONES MILITARES EN EL CENTRAL COAST AIRFEST

El cierre del gobierno federal provocó la cancelación de varias presentaciones en el Central Coast Airfest de este fin de semana.



Los organizadores del evento en el aeropuerto de Santa María informaron que todas las exhibiciones militares fueron suspendidas.



El show iba a incluir aviones militares principales, pero ya trabajan en conseguir reemplazos para mantener el programa.

CIERRAN OFICINA ELECTORAL EN SANTA MARÍA ANTES DE ELECCIÓN ESPECIAL

Votantes en Santa María se preguntan por qué la oficina electoral local permanece cerrada antes de las elecciones especiales del 4 de noviembre.



Algunos encontraron un aviso en el edificio gubernamental Joseph Centenno que dice “Cerrado hasta nuevo aviso.”



Funcionarios del condado explican que no era una elección planificada y que se necesita tiempo para contar con personal completo en todas las oficinas.

