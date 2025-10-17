Calentamiento y viento el viernes, con un patrón de otoño la próxima semana

Feliz Viernes! Los vientos marinos aumentan hoy trayendo un clima más cálido.

Se espera una influencia mínima de la capa marina cerca de todas las playas y nos calentaremos bastante rápido. Espere máximas alrededor de los 70s en la mayoría de las áreas, con algunas que alcanzarán los 80s . Se espera una humedad más baja con vientos fuertes esta noche, pero no hay preocupación aparente de incendios.

Salga y disfrute de lo que podría ser uno de los últimos fines de semana agradables de playa! Las áreas protegidas del viento estarán adicionalmente frescas esta noche.

Se espera un último día caluroso el sábado. Con mínimas nubes, la temperatura subirá rápidamente y este será uno de los días más cálidos del pronóstico. Espere temperaturas de mediados a altos 70s cerca de las playas y 80s tierra adentro.

Casi una diferencia de temperatura de 10 a 20 grados en comparación con el comienzo de la semana!

Asegúrese de tener su protector solar y gafas de sol! Los vientos disminuirán por la noche y la capa marina se moverá durante la madrugada.

El domingo será un día más fresco y nublado. El flujo terrestre regresa y nos enfriaremos aún más la próxima semana.

Para el lunes y martes, a la mayoría de las playas les costará volver a alcanzar los 60s medios

. Algunas playas pueden mantener nubes persistentes hasta la noche. La próxima semana se sentirá como otoño.