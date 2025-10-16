Skip to Content
Crispin

Temperaturas más cálidas y vientos suaves

COSTA CENTRAL, Calif. - Es una mañana gélida para la mayoría, ya que las temperaturas mínimas de la noche cayeron rápidamente a los tierra adentro. Los cielos permanecerán mayormente despejados durante todo el día y las temperaturas subirán a los .

Vientos offshore y débiles vientos de Santa Ana comenzarán esta noche. Esperen niveles de humedad más bajos y una tendencia notable al calentamiento en comparación con los días anteriores.

No hay alertas, advertencias o avisos de los que preocuparse.

Predominan los cielos despejados mientras continúan los vientos de Santa Ana. Las temperaturas máximas subirán. Será un día muy similar con la posibilidad de Avisos de Viento más tarde por la noche. Salgan a hacer una buena caminata y disfruten!

Los vientos offshore se mantendrán un día más, el sábado, lo que significa cielos despejados y tiempo cálido.

Este será uno de los días más cálidos de la semana. La brisa marina regresará el domingo y la capa marina volverá lentamente la próxima semana. No se espera un cambio importante a largo plazo.

Telemundo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

