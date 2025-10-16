Noticias en la Costa Central 10-16-25

COSTA CENTRAL, Calif. -

DOLORES HUERTA, ÍCONO DE LOS DERECHOS CIVILES, ENCABEZARÁ “NO KINGS DAY” EN WATSONVILLE

Dolores Huerta, cofundadora de los United Farm Workers en 1962 y fundadora de la Dolores Huerta Foundation, será la oradora principal del evento “No Kings Day” este sábado 18 de octubre en Watsonville. La manifestación se llevará a cabo de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. en la Plaza de Watsonville, con la participación de Huerta a la 1:30 p.m. El evento también contará con danzas culturales y varios oradores locales.

A sus 95 años, Huerta continúa siendo una figura clave en la lucha por los derechos laborales y la justicia social. En 2002, utilizó el premio Puffin/Nation de 100,000 dólares para establecer su fundación, que promueve la equidad educativa, los derechos LGBTQ+, mejoras en infraestructura y la participación cívica en comunidades marginadas.

Huerta ha recibido reconocimientos nacionales, entre ellos el Eleanor Roosevelt Human Rights Award en 1998, otorgado por el presidente Bill Clinton, y la Medalla Presidencial de la Libertad en 2012, entregada por el presidente Barack Obama.

El evento en Watsonville forma parte de una jornada nacional de protestas bajo el lema “No Kings Day”, con alrededor de 2,500 manifestaciones planeadas en los 50 estados y en el extranjero. Los organizadores buscan denunciar los abusos de poder del gobierno, las políticas de deportación masiva, los recortes a la salud y los riesgos a la seguridad social.

También se realizarán protestas locales en Monterey, Salinas, Hollister, Big Sur y Aromas. La convocatoria busca unir a comunidades en defensa de la democracia, la justicia y los derechos humanos.

CONTROVERSIA POR PROYECTOS DE VIVIENDA CERCA DE LA MISIÓN DE SANTA BÁRBARA

Dos proyectos de vivienda generan polémica cerca de la antigua Misión de Santa Bárbara. La coalición comunitaria “SAGE” pide a la ciudad reconsiderar los planes.

Uno de los sitios está detrás de la misión, en Los Olivos Street, y el otro en un terreno vacío en Grand Avenue, cerca del Santa Bárbara Bowl.

Los residentes advierten que los proyectos podrían afectar el carácter histórico y el entorno natural del área. Exigen mayor transparencia y participación comunitaria antes de cualquier aprobación.