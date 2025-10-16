Conferencia California Main Street reúne lideres en SLO para revitalizar centros urbanos

SAN LUIS OBISPO, Calif. - La Conferencia California Main Street ha reunido a líderes desde lugares tan lejanos como Eureka hasta el centro de San Luis Obispo.

Durante los próximos tres días, el evento incluirá exhibiciones, presentaciones y oportunidades de networking en lugares icónicos como el Palm Theatre, el Museo de Arte de SLO y Mission Plaza.

Según Lebren Harris, CEO de Downtown SLO, "Estamos muy emocionados de poder mostrar nuestra increíble ciudad, nuestro increíble centro, y lo que se necesita para que todo sea impresionante."

Los temas de la conferencia incluyen tendencias clave, mejores prácticas y estrategias innovadoras para el desarrollo económico, abarcando vivienda, turismo, promoción y mejoras del paisaje urbano.

La conferencia, inspirada en Main Street America, se basa en cuatro pilares diseño, vitalidad económica, promoción y organización.

Brooke Fox, coordinadora estatal de California Main Street, explica que bajo estos pilares se proporcionan herramientas para fortalecer la organización interna, construir apoyo comunitario, reclutar voluntarios y aumentar la capacidad de las organizaciones.

El mixer de la Cámara de Comercio del Condado de SLO en Mission Plaza concluyó el primer día del evento con nuevas mesas y sillas, aportando más vida al corazón del centro. Blake Fisher, coordinador de Downtown Redding Main Street, señaló, "Estoy ansioso por explorar esta hermosa Main Street, aprender todo lo que pueda y llevarlo de regreso a Redding, California."

La inscripción está abierta a cualquier persona interesada en esfuerzos de revitalización urbana, y aún quedan dos días completos de actividades en la conferencia.