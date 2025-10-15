El Concejo Municipal de Santa Bárbara vota 4-3 para incluir la discusión sobre la estabilización de rentas en una futura agenda

SANTA BARBARA, Calif. - La gente llenó la reunión del Concejo Municipal de Santa Bárbara en cuanto vio un punto en la agenda que pedía considerar agregar una discusión sobre una ordenanza de estabilización de rentas en una futura reunión.

La sala adicional también estaba llena de personas que veían la reunión por televisión.

El Concejo Municipal de Santa Bárbara votó a favor de considerar una posible ordenanza de estabilización de rentas, tras una larga reunión pública llena de opiniones encontradas.

Las concejalas Wendy Santamaría y Kristen Sneddon solicitaron la votación, que fue aprobada con el apoyo de Megan Harmon y Óscar Gutiérrez, luego de horas de comentarios del público.

Durante la sesión, los propietarios superaron en número a los inquilinos.

Anthony Dal Bello, propietario, advirtió, “Si esto se aprueba, los dueños que hemos tenido propiedades por mucho tiempo, como yo, tendremos que venderlas porque no podremos subir las rentas para cubrir los gastos.”

Por su parte, los inquilinos dijeron que muchos no pudieron asistir por motivos de trabajo.

Zac Smith, inquilino, expresó, “Estamos contentos de ver acción, de que se haga algo para detener el sangrado y ayudar a los trabajadores de la ciudad, porque lo necesitamos.”

Ana Arce, defensora de políticas de CAUSE, agregó, “Para que tengamos trabajadores municipales aquí, para que tengamos maestros aquí, para que tengamos comunidad aquí. Para poder decir: esta es la Santa Bárbara en la que queremos vivir y prosperar.”

Tras la votación, una inquilina compartió su esperanza.

Estela Montaño dijo, "Veo esto como un camino hacia algo hermoso. Estoy ansiosa por ver que la estabilización de rentas se haga realidad.”