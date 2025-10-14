Noticias locales de la Costa Central

Costa Central, Calif. -

Advertencias por la Tormenta: Zonas de Incendios Bajo Alerta Máxima

El condado de San Luis Obispo (SLO) ha emitido una orden de Refugio en el Lugar que afecta directamente a las áreas marcadas por los incendios de Gifford y Madres, incluyendo también las zonas río abajo.

Esta orden crucial entró en vigor a las 8 de la noche del lunes y continuará vigente durante toda la duración de la tormenta.

Las autoridades han sido enfáticas al instar a los residentes a mantenerse fuera de las carreteras ante el inminente y grave riesgo de inundaciones repentinas.

Los condados de Santa Bárbara y SLO han emitido alertas simultáneas, concentrando su principal preocupación en las áreas cercanas a las antiguas cicatrices de quemaduras.

Específicamente, el Sheriff de Santa Bárbara ordenó una Advertencia de Evacuación para las áreas ubicadas bajo las cicatrices de los incendios Gifford y Lake Fire debido al alto peligro de inundaciones y flujos de escombros.

Por su parte, el condado de SLO ha formalizado las órdenes de Resguardo en el Lugar para sus cicatrices de los incendios Gifford y Madre Fire, asegurando que los residentes tomen precauciones inmediatas.

