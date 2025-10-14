Esta manaña en la Costa Central alerta y preparación ante la tormenta

SANTA BARBARA, Calif. - El clima ha estado húmedo y constante a lo largo de la Costa Central desde la noche, con lluvia constante que ha dejado las superficies resbalosas en la ciudad y a lo largo de la costa.

El aire fresco y las calles mojadas exigen a las personas moverse con cuidado, prestando atención al piso y a su entorno. La situación se volvió más seria para algunos que despertaron esta mañana con alertas de tornado.

Ante el riesgo inminente, organizaciones como Direct Relief en Santa Bárbara ya están en plena preparación.

Están enviando activamente medicinas y equipos de emergencia a sus socios.

Con el peligro de inundaciones, deslizamientos de tierra y posibles cortes de energía, han distribuido kits de ayuda en hospitales y refugios ubicados en las zonas más vulnerables.

La organización sigue de cerca el clima para asegurarse de que la ayuda llegue a donde más se necesite.

Brea Burkholz, portavoz de Direct Relief, confirmó la gravedad de la situación: "Esperando inundaciones significativas... y potencialmente cortes de energía... Direct Relief ha estado aquí en el condado de Santa Bárbara por 77 años asegurándose de que los equipos de primera respuesta, los equipos de rescate, así como los centros de salud que están tratando a nuestros pacientes más vulnerables... tengan lo que necesitan para hacerlo durante estos momentos realmente difíciles."

La lluvia ha continuado durante la mañana y las primeras horas de la tarde. Es crucial que todos sigan tomando precauciones al conducir y se mantengan alejados de las zonas que podrían representar un riesgo de inundación o deslizamiento.