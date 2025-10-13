Noticias de la Costa Central 10-13-25

COSTA CENTRAL, Calif. -

LIMPIEZA DE PLAYAS

Las limpiezas de playas continúan a lo largo de la costa.



Voluntarios recogieron una varilla de metal entre la basura en la playa Arroyo Burro, una de las más populares para personas y mascotas.

Durante la jornada, llenaron cubetas con desechos, incluyendo cojines de sofá y materiales de construcción.



Esta limpieza se realiza cada segundo domingo del mes, y los voluntarios reciben una taza gratis de sopa de almeja como agradecimiento.



Es su manera de mantener limpia su playa favorita.

TRAGEDIA EN BUELLTON

Un hombre fue declarado muerto tras un incendio en un remolque sobre Santa Rosa Road.

Las autoridades informaron que el remolque, tipo single-wide, estaba completamente envuelto en llamas cuando llegaron las unidades de emergencia.

Los bomberos encontraron a un hombre adulto en el interior. A pesar de los esfuerzos de reanimación, fue declarado muerto en el lugar.



El fuego fue controlado a la 1:10 de la madrugada y no se extendió a la vegetación cercana.



La causa del incendio sigue bajo investigación.

