Skip to Content
Crispin

Noticias de la Costa Central 10-13-25

By
New
Published 12:53 pm

COSTA CENTRAL, Calif. -

LIMPIEZA DE PLAYAS

Las limpiezas de playas continúan a lo largo de la costa.


Voluntarios recogieron una varilla de metal entre la basura en la playa Arroyo Burro, una de las más populares para personas y mascotas.

Durante la jornada, llenaron cubetas con desechos, incluyendo cojines de sofá y materiales de construcción.


Esta limpieza se realiza cada segundo domingo del mes, y los voluntarios reciben una taza gratis de sopa de almeja como agradecimiento.


Es su manera de mantener limpia su playa favorita.

TRAGEDIA EN BUELLTON

Un hombre fue declarado muerto tras un incendio en un remolque sobre Santa Rosa Road.

Las autoridades informaron que el remolque, tipo single-wide, estaba completamente envuelto en llamas cuando llegaron las unidades de emergencia.

Los bomberos encontraron a un hombre adulto en el interior. A pesar de los esfuerzos de reanimación, fue declarado muerto en el lugar.


El fuego fue controlado a la 1:10 de la madrugada y no se extendió a la vegetación cercana.


La causa del incendio sigue bajo investigación.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg
#telemundo

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.