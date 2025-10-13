La lluvia amenaza la cosecha de Calabazas en el Valle

TRACY, Calif. - Ya casi llega Halloween, y muchas familias están preparando sus calabazas. Pero con la lluvia acercándose, los agricultores del Valle Central se preparan para proteger su cosecha.

Ron y Susan Dell’Osso han cultivado calabazas por más de tres décadas en Dell’Osso Family Farm, una granja familiar de agroturismo en Manteca. Ante el pronóstico de lluvia, aseguran estar listos.

"Tenemos todo a prueba de clima; las cubrimos y, tan pronto como deja de llover, las descubrimos. Casi todo es accesible y el estacionamiento está pavimentado, así que superamos la lluvia sin problema”, explicó Susan Dell’Osso.

En Golden State Family Farm en Tracy, que obtiene sus calabazas de un agricultor local en Manteca, también están tomando precauciones. Su propietaria, Tracy Davis, dijo que cubrirán todos los fardos de heno para mantenerlos lo más secos posible.

“Somos un negocio familiar local y nos enorgullece mucho lo que hacemos. Agradecemos a todos los que visitan el campo de calabazas, porque es algo que hacemos para nuestra comunidad”, compartió Davis.

Dell’Osso destacó que esta es la región productora de calabazas más grande del país, y que las calabazas cultivadas en el área de Manteca-Lathrop abastecen a toda la Costa Oeste durante la temporada de Halloween.

“Es otoño, es el final del año pero el comienzo de una nueva temporada… ese aire fresco representa renovación. Es algo muy especial para nosotros compartirlo con los visitantes”, dijo Dell’Osso.

Miles de personas visitan cada año la granja para disfrutar del campo de calabazas, como Chris, Erika, Leelu y su perra Gabby.



“Creo que damos por hecho que siempre hay calabazas, pero al ver el trabajo detrás, aprendemos a valorar más lo que tenemos”, dijo Chris Moreno-Hunt.

Erika Andraca agregó, “Les deseamos mucha suerte a los agricultores. Apreciamos todo lo que hacen para que tengamos calabazas cada año.”

A pesar de la lluvia, el espíritu otoñal y la tradición familiar siguen firmes