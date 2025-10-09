Noticias locales de la Costa Central

COSTA CENTRAL, Calif. -

RIESGO DE INCENDIOS POR BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Durante la Semana Nacional de Prevención de Incendios, las autoridades locales advierten sobre el peligro de las baterías de iones de litio, presentes en teléfonos, laptops y autos eléctricos.

Estas baterías pueden sobrecalentarse y causar incendios. Si no están calientes, infladas ni liberando gases, pueden desecharse de manera segura en los centros de desechos peligrosos de la ciudad.

SEGURIDAD EN BICICLETAS ELÉCTRICAS EN LA COLINA JUNIOR HIGH



Oficiales del Departamento de Policía de Santa Bárbara visitaron la escuela secundaria La Colina para enseñar seguridad en bicicletas eléctricas.

Los estudiantes practicaron giros, frenado y señalización, mientras los instructores corregían errores comunes. Se hizo énfasis en usar casco y estar atentos al tráfico.

Estas lecciones continuarán en otras escuelas de Santa Bárbara durante el año, buscando promover movilidad segura para todos los estudiantes.



