Comienza la votación por correo en las elecciones especiales

SANTA BARBARA, Calif. - Las oficinas electorales comenzaron a enviar las boletas de voto por correo a los votantes registrados el lunes, marcando el inicio oficial de la elección especial.

Algunos votantes ya recibieron sus boletas. “Ya recibí la mía”, dijo Gyda Boyd, mientras que otros aún se preparan para entregarlas.

Bruce Murdock, otro votante, comentó: “Vine directamente aquí, lo vi, el señor me dijo: ‘sí, aquí está, y quiero que la pongas en el contenedor.’”

Esta elección especial incluye solo una medida: la Propuesta 50, que busca autorizar cambios temporales en los mapas de los distritos congresionales. Para que sea aprobada, necesita una mayoría simple, es decir, más del 50% de los votos.

Los votantes pueden entregar sus boletas en las cajas blancas designadas, en las oficinas electorales o en los buzones del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).

Si se envían por correo, deben tener matasellos en o antes del Día de las Elecciones y ser recibidas antes del 12 de noviembre.

Todavía no es demasiado tarde para registrarse. En la Universidad de California, Santa Bárbara (UCSB), el organizador estudiantil Antonio González-Bradford trabaja para que los jóvenes participen.

“Nuestro objetivo es asegurarnos de que los estudiantes comprendan que es muy importante que su voz sea escuchada,” dijo González-Bradford.

Las opciones de votación en persona también estarán disponibles en todos los condados. Las urnas abrirán el 4 de noviembre, de 7 a.m. a 8 p.m.

