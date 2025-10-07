Crisis de vivienda estudiantil en Santa Bárbara: altos precios y desafíos en Isla Vista

ISLA VISTA, Calif. - "Tengo una amiga que consiguió un contrato de vivienda en el último minuto y si no lo hubiera conseguido, no sé… probablemente habría quedado sin hogar."

En una encuesta de ciudades universitarias en Estados Unidos, la comunidad del área de Santa Bárbara encabeza la lista con la vivienda más cara.

El precio medio es de aproximadamente 2 millones de dólares, según Redfin Real Estate, más del doble que la ciudad en segundo lugar: Boca Raton, Florida.

Esto se traduce en alquileres más altos, y no necesitas ser un estudiante de economía para entender la ecuación.

Seth Husselstein, exestudiante, dice, "...es un gran choque cultural, ya sabes, eres un estudiante universitario sin dinero viviendo en Isla Vista y tratando de salir adelante… es difícil allá afuera… la gente está luchando."

La principal comunidad de vivienda para estudiantes de UC Santa Barbara y miles de estudiantes del Santa Barbara City College es Isla Vista. Muchos viven dos o tres por habitación, y algunos de los grandes edificios en Del Playa Drive albergan 40 o más personas.

Una madre local comenta que ninguno de sus hijos en edad universitaria vive por su cuenta todavía.

Laura Costilla, madre de estudiantes, explica, "...solo les digo.. ahorren, ahorren, ahorren, para que tal vez el próximo año puedan considerar mudarse. Pero creo que a medida que crecen, empiezan a darse cuenta de cuánto cuestan las cosas."

Avery Morgan, estudiante de UCSB, agrega, "...las luces y los ruidos en tu habitación, con otra persona, hacen que sea difícil dormir cuando tienes un examen importante por la mañana."

Ajah Butler, también estudiante de UCSB, comenta, "...eso no debería ser así, la gente ya está estresada por la matrícula, las calificaciones y otras cosas en sus vidas, y la vivienda no debería ser parte de ese estrés."

Un lujo, nos cuentan, para una estudiante en una casa con siete personas, era aproximadamente $1,500 al mes por su propia habitación.

Avery Morgan agrega, "...es solo un cubo pequeño, solo mi cama, y tengo un pequeño espacio para caminar alrededor de ella, pero vale la pena."

Más allá del precio, un valor importante es tener una buena conexión con los compañeros de cuarto, un factor clave para sobrellevar la vida estudiantil en Isla Vista.