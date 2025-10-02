Noticias importantes de la Costa Central

COSTA CENTRAL, Calif. -

Cierre del Gobierno: Viajes Aéreos Sin Interrupción

El cierre del gobierno en Estados Unidos no debería generar ningún problema a los viajeros que pasen por los aeropuertos locales.

Los trabajadores federales considerados "esenciales", como los de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y los controladores de tráfico aéreo, continuarán en sus puestos.

Específicamente, los aeropuertos en los condados de SLO y Santa Bárbara han confirmado que tanto sus controles de tráfico aéreo como las revisiones de la TSA seguirán operando sin interrupción.

Es importante tener en cuenta que, aunque sigan trabajando, estos empleados federales están obligados a hacerlo sin recibir su sueldo mientras dure el cierre.

Alerta Ambiental: Plan Petrolero en Gaviota Genera Preocupación

La compañía Sable Offshore ha presentado un plan para reanudar la producción de petróleo frente a la costa de Gaviota.

Para evitar el uso del oleoducto en tierra, la empresa propone un método alternativo: transportar el crudo utilizando un buque flotante en el mar.

Sin embargo, esta propuesta ha generado una fuerte advertencia por parte del Centro de Defensa Ambiental, que señala que este método de transporte alternativo representa un "enorme riesgo de derrame de petróleo" en las aguas oceánicas.

