La respuesta de el veterano del ejército estadounidense a la publicación del Departamento de Seguridad Nacional en X

VENTURA, Calif. - El veterano del ejército estadounidense George Retes provocó una gran controversia cuando el San Francisco Chronicle publicó su artículo de opinión titulado: "Soy un ciudadano estadounidense arrestado y detenido por error por ICE.

He aquí por qué usted podría ser el siguiente." El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió de inmediato, calificándolo de "basura" en X y diciendo: "Estos tipos de ataques están diseñados para demonizar y vilipendiar a nuestros valientes agentes de la ley de ICE."

Retes, por su parte, afirma que están tratando de manipular la narrativa: "Lo que intentan acusarme es de agredir a agentes y ser conflictivo."

El ciudadano y veterano se dirigía a su trabajo como guardia de seguridad en la granja de cannabis Glass House durante una redada en julio que dejó a un trabajador muerto. Él insiste, "Solo estoy tratando de llegar al trabajo, no estoy protestando," y quería mostrar su identificación y uniforme en el coche.

El video de su teléfono, según él, muestra a los agentes gritándole órdenes contradictorias, golpeando su ventana y tirando de las manijas de la puerta antes de obligarlo a retroceder. ICE lo retuvo durante tres días sin presentar cargos, lo que le hizo perder el cumpleaños de su hijo de tres años.

"Mis hijos son lo que me mantiene en pie todos los días," dice Retes, quien escribió otra columna para Home of the Brave. A pesar de la polémica, subraya que no es político y que su intención era unir a la gente, "Todos somos uno, sin importar cuáles sean sus creencias, seguimos siendo uno."

Retes no ha regresado a su trabajo y ahora está demandando al gobierno federal bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios por detención inconstitucional.

Su abogada del Instituto para la Justicia afirma que el video podría ser evidencia clave en un caso que podría llegar hasta la Corte Suprema.

A pesar de las solicitudes FOIA (Ley de Libertad de Información) presentadas por la sala de prensa, el gobierno aún no ha respondido.