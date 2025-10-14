Special Weather Statement issued October 14 at 8:54AM PDT by NWS Los Angeles/Oxnard CA
At 853 AM PDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along
a line extending from 7 miles northeast of Santa Clarita to Granada
Hills. Movement was northeast at 20 mph.
HAZARD…Wind gusts up to 50 mph.
SOURCE…Radar indicated.
IMPACT…Gusty winds could knock down tree limbs and blow around
unsecured objects.
Locations impacted include…
Santa Clarita…
Palmdale…
Quartz Hill…
Granada Hills…
Sylmar…
Porter Ranch…
Pacoima…
San Fernando…
and Lakeview Terrace.
If outdoors, consider seeking shelter inside a building.
A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1100 AM PDT for
southwestern California.