Special Weather Statement issued October 14 at 7:15AM PDT by NWS Los Angeles/Oxnard CA
At 714 AM PDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near
Ojai, moving northeast at 20 mph.
HAZARD…Wind gusts up to 50 mph.
SOURCE…Radar indicated.
IMPACT…Gusty winds could knock down tree limbs and blow around
unsecured objects.
Locations impacted include…
Fillmore…
Ojai…
Moorpark…
Santa Paula…
Rose Valley…
Meiners Oaks…
Highway 33 between Wheeler Springs and Rose Valley Road…
and Topatopa Peak.
If outdoors, consider seeking shelter inside a building.
A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 AM PDT for
southwestern California.