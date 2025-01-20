Red Flag Warning issued January 20 at 9:57AM PST until January 21 at 10:00PM PST by NWS Los Angeles/Oxnard CA
***THIS IS A PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION (PDS) RED FLAG
WARNING FOR A LARGE PORTION OF LOS ANGELES AND VENTURA
COUNTIES!***
***POWERFUL DAMAGING WINDS EXPECTED!***
…PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION (PDS) RED FLAG WARNING IN
EFFECT NOON TODAY UNTIL 10 AM TUESDAY DUE TO DAMAGING SANTA ANA
WINDS AND VERY LOW HUMIDITIES FOR THE FOLLOWING AREAS: SANTA
CLARITA VALLEY / VENTURA COUNTY BEACHES / VENTURA COUNTY INLAND
COAST / CENTRAL VENTURA COUNTY VALLEYS / MALIBU COAST FOR MALIBU
AND POINTS WEST / WESTERN SANTA MONICA MOUNTAINS / CALABASAS AND
AGOURA HILLS / WESTERN SAN FERNANDO VALLEY FOR RESEDA AND POINTS
NORTH / EASTERN SAN FERNANDO VALLEY FOR BURBANK AND POINTS NORTH /
SOUTHEASTERN VENTURA COUNTY VALLEYS / SANTA SUSANA MOUNTAINS /
VENTURA COUNTY MOUNTAINS / INTERSTATE 5 CORRIDOR / SAN GABRIEL
MOUNTAINS AND HIGHWAY 14 CORRIDOR / SAN GABRIEL VALLEY ALONG AND
NORTH OF HIGHWAY 210 INCLUDING ALTADENA AND GLENDORA — AND RED
FLAG WARNING DUE TO STRONG SANTA ANA WINDS AND LOW HUMIDITIES FOR
ALL OTHER TIMES 8 AM MONDAY UNTIL 10 PM TUESDAY IN THESE SAME
AREAS AND ALSO FOR REMAINING PORTIONS OF THESE ZONES OUTSIDE OF
THE PDS-DESIGNATED AREAS…
…RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 2 PM PST TUESDAY FOR STRONG
SANTA ANA WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR EASTERN SANTA MONICA
MOUNTAINS / CATALINA AND SANTA BARBARA ISLANDS / PALOS VERDES
HILLS / ANTELOPE VALLEY FOOTHILLS / SAN MIGUEL AND SANTA ROSE
ISLANDS / SANTA CRUZ AND ANACAPA ISLANDS…
…FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY EVENING
THROUGH THURSDAY EVENING FOR GUSTY SANTA ANA WINDS AND VERY LOW
RELATIVE HUMIDITY FOR A LARGE PORTION OF LOS ANGELES AND VENTURA
COUNTIES…
.Very strong Santa Ana winds are developing today and peaking
this afternoon into Tuesday morning. Humidities will drastically
lower to the single digits. Along with the extremely dry fuels,
this will create Extremely Critical fire-weather conditions and
rapid fire spread with any fires. Thereafter, with dry conditions
lasting through at least Thursday, and additional rounds of
enhanced offshore flow likely Wednesday night through Thursday.
For this reason a Fire Weather Watch is in effect Tuesday night
through Thursday.
***THIS IS A PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION (PDS) RED FLAG
WARNING FOR A LARGE PORTION OF LOS ANGELES AND VENTURA
COUNTIES!***
***POWERFUL DAMAGING WINDS EXPECTED!***
…PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION (PDS) RED LAG WARNING IN EFFECT
NOON MONDAY UNTIL 10 AM TUESDAY DUE TO DAMAGING SANTA ANA WINDS AND VERY
LOW HUMIDITIES FOR THE FOLLOWING AREAS: SANTA CLARITA VALLEY / VENTURA
COUNTY BEACHES / VENTURA COUNTY INLAND COAST / CENTRAL VENTURA COUNTY
VALLEYS / MALIBU COAST FOR MALIBU AND POINTS WEST / WESTERN SANTA MONICA
MOUNTAINS / CALABASAS AND AGOURA HILLS / WESTERN SAN FERNANDO VALLEY
FOR RESEDA AND POINTS NORTH / EASTERN SAN FERNANDO VALLEY FOR BURBANK
AND POINTS NORTH / SOUTHEASTERN VENTURA COUNTY VALLEYS / SANTA SUSANA
MOUNTAINS / VENTURA COUNTY MOUNTAINS / INTERSTATE 5 CORRIDOR / SAN
GABRIEL MOUNTAINS AND HIGHWAY 14 CORRIDOR / SAN GABRIEL VALLEY ALONG AND
NORTH OF HIGHWAY 210 INCLUDING ALTADENA AND GLENDORA — AND RED FLAG
WARNING DUE TO STRONG SANTA ANA WINDS AND LOW HUMIDITIES FOR ALL OTHER
TIMES UNTIL 10 PM TUESDAY IN THESE SAME AREAS AND ALSO FOR REMAINING
PORTIONS OF THESE ZONES OUTSIDE OF THE PDS-DESIGNATED AREAS…
…RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 2 PM PST TUESDAY FOR STRONG SANTA
ANA WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR EASTERN SANTA MONICA MOUNTAINS /
CATALINA AND SANTA BARBARA ISLANDS / PALOS VERDES HILLS / ANTELOPE
VALLEY FOOTHILLS / SAN MIGUEL AND SANTA ROSE ISLANDS / SANTA CRUZ AND
ANACAPA ISLANDS…
…FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY EVENING THROUGH
THURSDAY EVENING FOR GUSTY SANTA ANA WINDS AND VERY LOW RELATIVE
HUMIDITY FOR A LARGE PORTION OF LOS ANGELES AND VENTURA
COUNTIES…
* WINDS…For the PDS RED FLAG WARNING — ***POWERFUL DAMAGING
WINDS EXPECTED!*** For the mountains and foothills, northeast
winds increasing to 35 to 50 mph with widespread damaging gusts
of 60 to 80 mph expected. Isolated gusts 80 to 100 mph expected
in most wind-prone mountain locations, such as the San Gabriels,
Santa Susanas, western Santa Monicas, and southern Ventura
mountains adjacent to the Highway 126 corridor. For the coasts
and valleys, northeast to east winds increasing to 25 to 40 mph
with damaging gusts of 50 to 70 mph, strongest along the Highway
118, 126, and 210 corridors.
* RELATIVE HUMIDITY…Daily minimums of 5 to 15 percent with
very poor overnight recoveries.
* IMPACTS…If fire ignition occurs, conditions are favorable
for extreme fire behavior and rapid fire growth, which would
threaten life and property.
A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions
are either occurring now, or will shortly. Use extreme caution
with anything that can spark a wildfire. Residents near wildland
interfaces should be prepared to evacuate if a wildfire breaks
out. See readyforwildfire.org and wildfirerisk.org for
information.
A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions
are likely to occur in the coming days. Residents near wildland
interfaces should prepare now on what to do if a wildfire breaks
out. See readyforwildfire.org and wildfirerisk.org for
information.