Red Flag Warning issued January 12 at 7:55PM PST until January 15 at 12:00PM PST by NWS Los Angeles/Oxnard CA
…PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION (PDS) RED FLAG WARNING IN
EFFECT 4 AM TUESDAY UNTIL NOON WEDNESDAY DUE TO DAMAGING
NORTHEAST TO EAST WINDS AND LOW HUMIDITIES FOR THE FOLLOWING
AREAS: WESTERN SAN GABRIEL MOUNTAINS/ I5 CORRIDOR/ SOUTHERN
VENTURA COUNTY MOUNTAINS/ SANTA SUSANA MOUNTAINS/ VENTURA VALLEYS
(MAINLY NEAR SIMI VALLEY/MOORPARK/ SANTA PAULA/SOUTH MOUNTAIN)/
WESTERN SANTA MONICAS/ NORTHERN SAN FERNANDO VALLEY (MAINLY
HIGHWAYS 118/210 CORRIDORS FROM PORTER RANCH TO SAN FERNANDO)/
VENTURA COUNTY COASTAL PLAIN (MAINLY HILLS ABOVE CAMARILLO/OXNARD
WESTWARD TO VENTURA) — THIS WILL BE A TIME PERIOD OF LOCALLY
DAMAGING WINDS WITH EXTREMELY CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS…
…RED FLAG WARNINGS IN EFFECT FOR MUCH OF LOS ANGELES AND
VENTURA COUNTIES THROUGH WEDNESDAY DUE TO GUSTY NORTHEAST TO EAST
WINDS AND LOW HUMIDITIES…
…RED FLAG WARNINGS IN EFFECT FOR THE SANTA BARBARA AND SAN LUIS
OBISPO COUNTY MOUNTAINS AS WELL AS LAKE CASITAS AND OJAI VALLEY FROM
10 PM MONDAY UNTIL NOON WEDNESDAY DUE TO GUSTY EASTERLY WINDS AND
LOW HUMIDITIES…
***THIS IS A PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION (PDS) FOR PORTIONS
OF LOS ANGELES AND VENTURA COUNTIES!***
.A long duration Red Flag Warning remains in effect through much
of Los Angeles and Ventura counties through Wednesday, expanding
into the mountains of San Luis Obispo and Santa Barbara counties
by Monday night. THERE WILL LIKELY BE DAMAGING WINDS GUSTING
BETWEEN 55 AND 70 MPH ACROSS PORTIONS OF THE RED FLAG WARNING
AREA FROM EARLY TUESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY MORNING,
LEADING TO THE PDS RED FLAG WARNING UPGRADE. AREAS IN THE RED
FLAG WARNING (ESPECIALLY DURING THE PDS TIME FRAME) WILL HAVE A
HIGH RISK FOR LARGE FIRES WITH VERY RAPID FIRE SPREAD, EXTREME
FIRE BEHAVIOR, AND LONG RANGE SPOTTING. WHILE DANGEROUS PDS RED
FLAG FIRE WEATHER CONDITIONS ARE LIKELY WITH THIS EVENT EARLY
TUESDAY MORNING INTO WEDNESDAY MORNING, THIS WIND EVENT IS NOT
EXPECTED TO BE AS STRONG AND DESTRUCTIVE AS LAST WEEK’S
WINDSTORM. Due to the more easterly component of the wind, much
of Ventura County will likely have stronger winds than the
offshore wind events this past week.
* WINDS…Periods of east winds 20 to 35 mph with gusts to 50
mph.
* RELATIVE HUMIDITY…Daytime humidities of 10 to 20 percent
common with minimal improvement at night.
* IMPACTS…If fire ignition occurs, conditions are favorable
for very rapid fire spread and extreme fire behavior,
including long range spotting, which would threaten life and
property.
A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions
are either occurring now, or will shortly. Use extreme caution
with anything that can spark a wildfire. Residents near wildland
interfaces should be prepared to evacuate if a wildfire breaks
out. See readyforwildfire.org and wildfirerisk.org for
information.